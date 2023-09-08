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В российском Курске масштабный пожар: что случилось

8 сентября 2023 09:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В российском Курске масштабный пожар: что случилось
Пожар в российском Курске. Фото: t.me/kurskadm
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 8 сентября, в российском Курске вспыхнул масштабный пожар. Столбы черного дыма поднялись почти над всем городом.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Мэр Мелитополя Петр Андрющенко также рассказал об очередной "неудаче" в Курске.

"В Курске утро началось не с кофе. Снова курят где не надо. Что-то случилось? Можем помочь?" — написал он.

А местные власти в свою очередь сообщили, что в Курске горит нежилой трехэтажный дом.

"МЧС Курской области просят участников дорожного движения уступать дорогу спецтранспорту и искать другие пути объезда. Погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара в настоящее время участвуют около 30 человек и 12 единиц техники", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 8 сентября в российской столице Москва в районе Новогиреево вспыхнул пожар рядом со зданием Федеральной таможенной службы. Там на улице Кусковской загорелись складские помещения. Также раздавались взрывы.

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