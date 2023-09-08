В российском Курске масштабный пожар: что случилось

Пожар в российском Курске. Фото: t.me/kurskadm

В пятницу, 8 сентября, в российском Курске вспыхнул масштабный пожар. Столбы черного дыма поднялись почти над всем городом.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Пожар в Курске

Мэр Мелитополя Петр Андрющенко также рассказал об очередной "неудаче" в Курске.

"В Курске утро началось не с кофе. Снова курят где не надо. Что-то случилось? Можем помочь?" — написал он.

А местные власти в свою очередь сообщили, что в Курске горит нежилой трехэтажный дом.

"МЧС Курской области просят участников дорожного движения уступать дорогу спецтранспорту и искать другие пути объезда. Погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара в настоящее время участвуют около 30 человек и 12 единиц техники", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 8 сентября в российской столице Москва в районе Новогиреево вспыхнул пожар рядом со зданием Федеральной таможенной службы. Там на улице Кусковской загорелись складские помещения. Также раздавались взрывы.