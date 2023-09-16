Масштабный пожар в Санкт-Петербурге: горит торговый центр

Пожар в торговом центре в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ

В России в Санкт-Петербурге загорелся торговый центр, огонь поднялся высоко в небо. О причинах инцидента пока нет информации.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Отмечается, что возгорание произошло на улице Бухарестской. По предварительным данным, площадь возгорания около 2000 кв. м., пока без пострадавших.

О причине возгорания не сообщают.

Напомним, что в пятницу, 8 сентября, в российском Курске вспыхнул масштабный пожар. Столбы черного дыма поднялись почти над всем городом.

Также мы писали, что в ночь на 8 сентября в российской столице в Москве в районе Новогиреево вспыхнул пожар рядом со зданием Федеральной таможенной службы. Там на улице Кусковской загорелись складские помещения. Также раздавались взрывы.