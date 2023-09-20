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В России разбился истребитель Су-34: что случилось

20 сентября 2023 11:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России разбился истребитель Су-34: что случилось
Российский истребитель Су-34. Фото: wikipedia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 20 сентября, в Воронежской области разбился российский истребитель Су-34. Экипаж смог катапультироваться.

Об этом сообщили росСМИ, ссылаясь на Минобороны РФ.

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Как известно, сегодня утром во время военных учений в Воронежской области разбился истребитель Су-34. Экипаж успел катапультироваться.

"Около 10:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34. Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и был эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет", — говорится в сообщении.

В России утверждают, что самолет летел без боекомплекта и упал вдали от населенных пунктов. Предварительной причиной аварии считается техническая неисправность.

Что известно о Су-34

Су-34 — советский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик.

Этот истребитель сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражению воздушных целей противника. Может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км.

Российские агрессоры интенсивно применяли Су-34 против Украины. Благодаря исправным действиям украинских защитников многие самолеты были сбиты или повреждены.

Напомним, 20 сентября, вспыхнул сильный пожар на нефтебазе недалеко от аэропорта в Сочи. В России традиционно утверждают, что это последствия обстрела дроном-камикадзе, а местные жители слышали характерный звук БпЛА.

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