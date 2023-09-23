В Мали разбился российский самолет "Вагнера" Ил-76
В Мали разбился российский самолет Ил-76. Его, вероятно, использовали "вагнеровцы".
Об этом сообщили в соцсетях.
Что известно
На фото можно увидеть густой столб дыма в результате падения самолета.
Авиакатастрофы в РФ
В среду, 20 сентября, в Воронежской области разбился российский истребитель Су-34. Экипаж смог катапультироваться.
Также в районе Волгограда (Россия) произошло аварийное падение военного самолета Су-24. Предварительно катастрофа произошла недалеко от хутора Лошки в Калачевском районе.
Напомним, в ночь с 29 на 30 августа на аэродроме в Пскове было громко. Тогда ГУР провело операцию, в результате которой уничтожили два российских самолета Ил-76, серьезно повредили еще два и поразили еще несколько.