Літак Су-24 зазнав аварії у Волгоградській області, — ЗМІ
У районі Волгограда (Росія) сталося аварійне падіння військового літака Су-24. Попередньо катастрофа сталася неподалік хутора Лошки в Калачівському районі.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Авіакатастрофа Су-24
Повідомляється, що зараз на місці працюють рятувальні бригади. При цьому на борту повітряного судна перебували двоє пілотів, їхній стан на цей час не уточнений.
У Міноборони РФ уточнили, що літак здійснював тренувальний рейс. Про причини події поки що немає інформації.
Нагадаємо, що в Краснодарському краї в Росії розбився навчальний літак "Л-39". Відомо про одного загиблого.
Також ми повідомляли, що 12 серпня у РФ розбився винищувач Су-30. Внаслідок авіакатастрофи загинув весь екіпаж.