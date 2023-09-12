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Літак Су-24 зазнав аварії у Волгоградській області, — ЗМІ

12 вересня 2023 21:31
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Літак Су-24 зазнав аварії у Волгоградській області, — ЗМІ
Літак Су-24. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У районі Волгограда (Росія) сталося аварійне падіння військового літака Су-24. Попередньо катастрофа сталася неподалік хутора Лошки в Калачівському районі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що зараз на місці працюють рятувальні бригади. При цьому на борту повітряного судна перебували двоє пілотів, їхній стан на цей час не уточнений.

У Міноборони РФ уточнили, що літак здійснював тренувальний рейс. Про причини події поки що немає інформації.

Нагадаємо, що в Краснодарському краї в Росії розбився навчальний літак "Л-39". Відомо про одного загиблого.

Також ми повідомляли, що 12 серпня у РФ розбився винищувач Су-30. Внаслідок авіакатастрофи загинув весь екіпаж.

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