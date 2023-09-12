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Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области, — СМИ

12 сентября 2023 21:31
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области, — СМИ
Самолет Су-24. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В районе Волгограда (Россия) произошло аварийное падение военного самолета Су-24. Предварительно, катастрофа произошла недалеко от хутора Лошки в Калачевском районе. 

Об єтом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что в настоящее время на месте работают спасательные бригады. При этом, на борту воздушного судна находились двое пилотов, их состояние на данный момент не уточнено. 

В Минобороны РФ уточнили, что самолет совершал тренировочный рейс. О причинах происшествия пока нет информации.

Напомним, что в Краснодарском крае в России разбился обучающий самолет "Л-39". Известно об одном погибшем.

Также мы сообщали, что 12 августа, в РФ разбился истребитель Су-30. В результате авиакатастрофы погиб весь экипаж.

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