Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области, — СМИ

Самолет Су-24. Фото: росСМИ

В районе Волгограда (Россия) произошло аварийное падение военного самолета Су-24. Предварительно, катастрофа произошла недалеко от хутора Лошки в Калачевском районе.

Об єтом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что в настоящее время на месте работают спасательные бригады. При этом, на борту воздушного судна находились двое пилотов, их состояние на данный момент не уточнено.

В Минобороны РФ уточнили, что самолет совершал тренировочный рейс. О причинах происшествия пока нет информации.

Напомним, что в Краснодарском крае в России разбился обучающий самолет "Л-39". Известно об одном погибшем.

Также мы сообщали, что 12 августа, в РФ разбился истребитель Су-30. В результате авиакатастрофы погиб весь экипаж.