Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области, — СМИ
В районе Волгограда (Россия) произошло аварийное падение военного самолета Су-24. Предварительно, катастрофа произошла недалеко от хутора Лошки в Калачевском районе.
Об єтом сообщают российские СМИ.
Крушение Су-24
Сообщается, что в настоящее время на месте работают спасательные бригады. При этом, на борту воздушного судна находились двое пилотов, их состояние на данный момент не уточнено.
В Минобороны РФ уточнили, что самолет совершал тренировочный рейс. О причинах происшествия пока нет информации.
Напомним, что в Краснодарском крае в России разбился обучающий самолет "Л-39". Известно об одном погибшем.
Также мы сообщали, что 12 августа, в РФ разбился истребитель Су-30. В результате авиакатастрофы погиб весь экипаж.