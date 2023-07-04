Истребитель МиГ-31 потерпел крушение на Камчатке

Истребитель МиГ-31. Фото: росСМИ

Во вторник, 4 июля истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учений на Камчатке (Россия). Авария произошла над водами Авачинского залива.

Об этом пишут российские СМИ.

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"МиГ-31 потерпел аварию во время учебного полета на Камчатке, экипаж ищут", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что самолет выполнял полет без боекомплекта.

Что известно про МиГ-31

Военный самолет МиГ-31, разработанный в 1970-х годах на основе МиГ-25 в ОКБ-155 (теперь АО РСК "МиГ"), является советским двухместным истребителем-перехватчиком с большим радиусом действия, способным действовать на сверхзвуковых скоростях на больших высотах при любой погоде. Это первый советский военный самолет четвертого поколения.

МиГ-31 предназначен для обнаружения, перехвата и уничтожения воздушных целей на экстремально низких, средних и больших высотах, как днем, так и ночью, в независимости от погодных условий и радиолокационных помех, активных или пассивных, а также в присутствии ложных тепловых целей. Четыре истребителя МиГ-31 вместе могут контролировать воздушное пространство на расстоянии до 1100 км по фронту. Основная задача этого истребителя изначально заключалась в перехвате крылатых ракет противника.

Напомним, что, для того чтобы усилить авиацию, Украина рассматривает не только передачу истребителей F-16. В частности, речь идет о самолетах F-18.

Также мы писали, что Украина получит от стран-партнеров функциональные истребители F-16. Соответствующее решение уже было принято.