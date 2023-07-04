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У Росії розбився військовий літак

4 липня 2023 17:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Винищувач МіГ-31 зазнав катастрофи на Камчатці
Винищувач МіГ-31. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок, 4 липня винищувач МіГ-31 зазнав аварії при виконанні навчань на Камчатці (Росія). Аварія сталася над водами Авачинської затоки.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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"МіГ-31 зазнав аварії під час навчального польоту на Камчатці, екіпаж шукають", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що літак виконував політ без боєкомплекту.

Що відомо про МіГ-31

Військовий літак МіГ-31, розроблений у 1970-х роках на основі МіГ-25 в ОКБ-155 (тепер АТ РСК "МіГ"), є радянським двомісним винищувачем-перехоплювачем з великим радіусом дії, здатним діяти на надзвукових швидкостях на великих висотах будь-якій погоді. Це перший радянський військовий літак четвертого покоління.

МіГ-31 призначений для виявлення, перехоплення та знищення повітряних цілей на екстремально низьких, середніх та великих висотах, як вдень, так і вночі, незалежно від погодних умов та радіолокаційних перешкод, активних чи пасивних, а також у присутності помилкових теплових цілей. Чотири винищувачі МіГ-31 разом можуть контролювати повітряний простір на відстані до 1100 км по фронту. Основне завдання цього винищувача спочатку полягала у перехопленні крилатих ракет супротивника.

Нагадаємо, що для того, щоб посилити авіацію, Україна розглядає не лише передачу винищувачів F-16 . Зокрема йдеться про літаки F-18.

Також ми писали, що Україна отримає від країн-партнерів багатофункціональні винищувачі F-16. Відповідне рішення вже було ухвалено.

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