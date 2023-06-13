В Іркутській області запровадили надзвичайний стан

Вʼїзд до Іркутської області. Фото: google.com

Сьогодні, 13 червня, в Іркутській області ввели надзвичайний стан. Усе через зіткнення двох танкерів і вилив бензину до річки Лени.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE.

Читайте також:

В Іркутській області терміново ввели надзвичайний стан

Зазначається, що на річці Лена зіштовхнулися танкери ТР-901 та "Єрофей Хабаров", який перевозив 832 тонни бензину. Капітан пошкодженого судна був пʼяний, як наслідок — у водойму вилилось до 90 тонн пального.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в російському місті Санкт-Петербург 13 червня спалахнула масштабна пожежа. На місці займання піднявся густий чорний дим. Відтак пожежа сталася на виробничій будівлі на Вітебському проспекті, що розташоване поблизу станції метро "Купчино".

Також сьогодні спалахнула пожежа у російському Краснодарі. За інформацією, у місті горіла нафтобаза.