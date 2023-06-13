Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow В Іркутській області запровадили надзвичайний стан arrow

В Іркутській області запровадили надзвичайний стан

13 червня 2023 15:42
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Іркутській області запровадили надзвичайний стан
Вʼїзд до Іркутської області. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 13 червня, в Іркутській області ввели надзвичайний стан. Усе через зіткнення двох танкерів і вилив бензину до річки Лени.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE.

Читайте також:

В Іркутській області терміново ввели надзвичайний стан

Зазначається, що на річці Лена зіштовхнулися танкери ТР-901 та "Єрофей Хабаров", який перевозив 832 тонни бензину.  Капітан пошкодженого судна був пʼяний, як наслідок — у водойму вилилось до 90 тонн пального.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в російському місті Санкт-Петербург 13 червня спалахнула масштабна пожежа. На місці займання піднявся густий чорний дим. Відтак пожежа сталася на виробничій будівлі на Вітебському проспекті, що розташоване поблизу станції метро "Купчино". 

Також сьогодні спалахнула пожежа у російському Краснодарі. За інформацією, у місті горіла нафтобаза. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB