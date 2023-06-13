В Иркутской области ввели чрезвычайное положение

Въезд в Иркутскую область. Фото: google.com

Сегодня, 13 июня, в Иркутской области было введено чрезвычайное положение. Все из-за столкновения двух танкеров и излияния бензина в реку Лена.

Об этом сообщает Telegram-канал Новини.LIVE.

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Отмечается, что на реке Лена столкнулись танкеры ТР-901 и "Ерофей Хабаров", перевозивший 832 тонны бензина. Капитан поврежденного судна был пьян, как следствие – в водоем вылилось до 90 тонн горючего.

Напомним, ранее мы писали, что в российском городе Санкт-Петербурге 13 июня вспыхнул масштабный пожар. На месте возгорания поднялся густой чёрный дым. Пожар произошел на производственном здании на Витебском проспекте, расположенном вблизи станции метро "Купчино".

Также вспыхнул пожар в российском Краснодаре. По информации, в городе горела нефтебаза.