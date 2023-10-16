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В Ірані зарізали відомого кінорежисера разом з його дружиною

16 жовтня 2023 14:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Ірані зарізали відомого кінорежисера разом з його дружиною
Кінорежисер Даріуш Мехрджуї разом з дружиною. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Ірані зарізали одного з найвидатніших кінорежисерів країни Даріуш Мехрджуї. Його вбили разом з дружиною Вахіде Мохаммадіфар у власному будинку біля Тегерану.

Про це повідомляє The Guardian.

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На тілах пари знайшли чисельні ножові поранення біля шиї. За інформацією видання, наразі розглядається версія вбивства.

Ймовірно, Даріуша разом з Вахіде зарізали у суботу ввечері. За декілька годин до вбивства він спілкувався зі своєю донькою Моною. Голова суду провінції Альборз Хоссейн Фазелі-Харіканді розповів, що о 21:00 за місцевим часом режисер надіслав їй смс із запрошенням повечеряти разом на віллі у Караджі. Дівчина приїхала до батьків через півтори години й знайшла їх вже мертвими.

"Були вбиті численними ножовими пораненнями в шию", — констатують смерть режисера на сайті судової системи Mizan.

Того ж дня правоохоронці заявили, що не бачать на місці злочину ознак насильницького проникнення до будинку. Однак там знайшли сліди, які можуть ідентифікувати зловмисника.

Наступного дня після вбивства пари газета Etemad опублікувала інтерв’ю з дружиною режисера. Ще до своєї смерті вона казала, що їхній родині погрожували, а будинок пограбували.

За словами Фазелі-Харіканді, поліція не отримувала жодних відповідних скарг від пари. 

Міністр культури Ірану Мохаммад-Мехді Есмаїлі назвав режисера одним із піонерів іранського кіно. Він висловив скорботу через смерть творця вічних творів.

Що відомо про вбитого кінорежисера

Даріуш Мехрджуї народився в Тегерані у 1939 році. Певний час чоловік займався вивченням філософії на території США, але пізніше повернувся на батьківщину. У 1967 році в Ірані він зняв перший фільм "Діамант 33". Він "відкрив" кінорежисеру  двері для подальшої творчості.

В історії створення іранського кіно Мехрджуї пов'язують з "новою хвилею" кінематографа. Його фільм "Корова" став одним із перших картин цього руху.

У 1979 році кінорежисер емігрував з Ірану до Франції під час ісламської революції. Там він працював над створенням документальної стрічки "Подорож до країни Рембо".

У 1987 році Мехрджуї повернувся в Іран. 

Нагадаємо, у Франції молодий чоловік зарізав шкільного вчителя. Крім цього, нападник поранив ще двох людей. 

Також ми писали, що під час атаки терористів ХАМАС на ізраїльське містечко Офакім 8 жовтня було вбито видатного харківського фізика-теоретика Сергія Градескула та його дружину Вікторію. Їм обом було по 81 року. 

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