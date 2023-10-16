В Иране зарезали известного кинорежиссера вместе с его женой

Кинорежиссер Дариуш Мехрджуи вместе с женой. Фото: AP

В Иране зарезали одного из самых выдающихся кинорежиссеров страны Дариуш Мехрджуи. Его убили вместе с женой Вахиде Мохаммадифар в собственном доме возле Тегерана.

Об этом сообщает The Guardian.

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На телах пары нашли многочисленные ножевые ранения возле шеи. По информации издания, сейчас рассматривается версия убийства.

Вероятно, Дариуша вместе с Вахиде зарезали в субботу вечером. За несколько часов до убийства он общался со своей дочерью Моной. Глава суда провинции Альборз Хоссейн Фазели-Хариканди рассказал, что в 21:00 по местному времени режиссер отправил ей смс с приглашением поужинать вместе на вилле в Карадже. Девушка приехала к родителям через полтора часа и нашла их уже мертвыми.

"Были убиты многочисленными ножевыми ранениями в шею", — констатируют смерть режиссера на сайте судебной системы Mizan.

В тот же день правоохранители заявили, что не видят на месте преступления признаков насильственного проникновения в дом. Однако там нашли следы, которые могут идентифицировать злоумышленника.

На следующий день после убийства пары газета Etemad опубликовала интервью с супругой режиссера. Еще до своей смерти она говорила, что их семье угрожали, а дом ограбили.

По словам Фазели-Хариканди, полиция не получала никаких соответствующих жалоб от пары.

Министр культуры Ирана Мохаммад-Мехди Эсмаили назвал режиссера одним из пионеров иранского кино. Он выразил скорбь из-за смерти творца вечных произведений.

Что известно об убитом кинорежиссере

Дариуш Мехрджуи родился в Тегеране в 1939 году. Некоторое время мужчина занимался изучением философии на территории США, но позже вернулся на родину. В 1967 году в Иране он снял первый фильм "Бриллиант 33". Он "открыл" кинорежиссеру двери для дальнейшего творчества.

В истории создания иранского кино Мехрджуи связывают с "новой волной" кинематографа. Его фильм "Корова" стал одним из первых картин этого движения.

В 1979 году кинорежиссер эмигрировал из Ирана во Францию во время исламской революции. Там он работал над созданием документальной ленты "Путешествие в страну Рембо".

В 1987 году Мехрджуи вернулся в Иран.

Напомним, во Франции молодой человек зарезал школьного учителя. Кроме этого, нападавший ранил еще двух человек.

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