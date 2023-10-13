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У Франції чеченець з Росії зарізав вчителя

13 жовтня 2023 15:25
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Степан Ошурко
редактор
У Франції чеченець з Росії зарізав вчителя
Французька поліція. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор

У Франції молодий чоловік зарізав шкільного вчителя. Крім цього, нападник поранив ще двох людей. 

Про це повідомляє телеканал BFM-TV.

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Подробиці теракту

Вбивство сталося 13 жовтня в одній з середніх шкіл у місті Аррас. Близько 11 ранку 20-річний чеченець, уродженець Росії, з ножем напав на декількох людей у цій школі. В результаті нападу вчитель літератури загинув. 

Ймовірно, що вбивця керувався релігійними мотивами. Під час нападу було чути, як він гукав "Аллаху акбар". Разом з цим, біля іншої школи також затримали молодшого брата нападника. 

На знак солідарності з постраждалими Національна асамблея Франції призупинила засідання. Школу також відвідає президент Франції Емманюель Макрон. 

Національна антитерористична прокуратура вже розпочала розслідування за декількома пунктами, що стосуються терористичних організацій. 

Нагадаємо, нещодавно ми публікували матеріал про теракт в Костянтинівці. Тоді Росія спричинила загибель 17 людей. 

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