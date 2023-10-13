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Во Франции чеченец из России зарезал учителя

13 октября 2023 15:25
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Степан Ошурко
редактор
Во Франции чеченец из России зарезал учителя
Французская полиция. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор

Во Франции молодой человек зарезал школьного учителя. Кроме этого, нападавший ранил еще двух человек.

Об этом сообщает телеканал BFM-TV .

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Подробности теракта

Убийство произошло 13 октября в одной из средних школ города Аррас. Около 11 утра 20-летний чеченец, уроженец России, с ножом напал на несколько человек в этой школе. В результате нападения учитель литературы погиб.

Вероятно, что убийца руководствовался религиозными мотивами. Во время нападения было слышно, как он кричал "Аллаху акбар". Вместе с этим возле другой школы также задержали младшего брата нападающего.

В знак солидарности с пострадавшими Национальная ассамблея Франции приостановила заседание. Школу также посетит президент Франции Эмманюэль Макрон.

Национальная антитеррористическая прокуратура уже начала расследование по нескольким пунктам, касающимся террористических организаций.

Напомним, недавно мы публиковали материал о теракте в Константиновке . Тогда Россия убила 17 человек.

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