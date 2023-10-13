Во Франции чеченец из России зарезал учителя
Во Франции молодой человек зарезал школьного учителя. Кроме этого, нападавший ранил еще двух человек.
Об этом сообщает телеканал BFM-TV .
Подробности теракта
Убийство произошло 13 октября в одной из средних школ города Аррас. Около 11 утра 20-летний чеченец, уроженец России, с ножом напал на несколько человек в этой школе. В результате нападения учитель литературы погиб.
Вероятно, что убийца руководствовался религиозными мотивами. Во время нападения было слышно, как он кричал "Аллаху акбар". Вместе с этим возле другой школы также задержали младшего брата нападающего.
В знак солидарности с пострадавшими Национальная ассамблея Франции приостановила заседание. Школу также посетит президент Франции Эмманюэль Макрон.
Национальная антитеррористическая прокуратура уже начала расследование по нескольким пунктам, касающимся террористических организаций.
Напомним, недавно мы публиковали материал о теракте в Константиновке . Тогда Россия убила 17 человек.
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