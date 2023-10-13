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Ізраїльський дипломат отримав ножове поранення в Пекіні: що відомо

13 жовтня 2023 13:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ізраїльський дипломат отримав ножове поранення в Пекіні: що відомо
Напад на ізраїльського дипломата. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ізраїльський дипломат отримав ножеве поранення в Пекіні, Китай. Ймовірно, на нього було здійснено напад.

Про це повідомляє i24News.

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На дипломата напали неподалік від посольства Ізраїлю.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю підтвердило факт нападу, заявивши, що дипломата доставили в лікарню. Його стан стабільний.

Нагадаємо, в Ірані чоловіка, який здійснив збройний напад на посольство Азербайджану у січні 2023 року, засудили до смертної кари. А в Азербайджані розцінили цей випадок як теракт.

Також ми писали, що на вулиці Космонавтів в Хаджибейському районі Одеси два нетверезі чоловіки серйозно посварилися. Сутичка завершилася тяжкими тілесними ушкодженнями. Власник квартири вдарив свого 21-річного орендаря кімнати кухонним ножем в живіт. 

Додамо, у Львові поліцеські затримали чоловіка, пасажира автомобіля, який вдарив ножем пішохода за те, що він, на його думку, занадто повільно переходив дорогу на пішохідному переході. Пасажир авто був у нетверезому стані.

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