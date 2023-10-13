Ізраїльський дипломат отримав ножове поранення в Пекіні: що відомо
Ізраїльський дипломат отримав ножеве поранення в Пекіні, Китай. Ймовірно, на нього було здійснено напад.
Про це повідомляє i24News.
🚨 A diplomat at Israel’s embassy in China has been attacked and stabbed with a knife in a street in Beijing,— Byron Wan (@Byron_Wan) October 13, 2023
The Israeli diplomat is being treated in hospital and was in a stable condition.https://t.co/B6JwYxuX7epic.twitter.com/NfbqmdJi4n
Поранення ізраїльського дипломата
На дипломата напали неподалік від посольства Ізраїлю.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю підтвердило факт нападу, заявивши, що дипломата доставили в лікарню. Його стан стабільний.
Нагадаємо, в Ірані чоловіка, який здійснив збройний напад на посольство Азербайджану у січні 2023 року, засудили до смертної кари. А в Азербайджані розцінили цей випадок як теракт.
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Додамо, у Львові поліцеські затримали чоловіка, пасажира автомобіля, який вдарив ножем пішохода за те, що він, на його думку, занадто повільно переходив дорогу на пішохідному переході. Пасажир авто був у нетверезому стані.
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