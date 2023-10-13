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Израильский дипломат получил ножевое ранение в Пекине: что известно

13 октября 2023 13:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Израильский дипломат получил ножевое ранение в Пекине: что известно
Нападение на израильского дипломата. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Израильский дипломат получил ножевое ранение в Пекине, Китай. Вероятно, на него было совершено нападение.

Об этом сообщает i24News.

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На дипломата напали недалеко от посольства Израиля.

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило факт нападения, заявив, что дипломат был доставлен в больницу. Его состояние стабильное.

Напомним, в Иране мужчину, совершившего вооруженное нападение на посольство Азербайджана в январе 2023 года, приговорили к смертной казни. А в Азербайджане расценили этот случай как теракт.

Также мы писали, что на улице Космонавтов в Хаджибейском районе Одессы два нетрезвых мужчины серьезно поругались. Схватка завершилась тяжкими телесными повреждениями. Владелец квартиры ударил своего 21-летнего арендатора комнаты кухонным ножом в живот.

Добавим, во Львове полицейские задержали мужчину, пассажира автомобиля, ударившего ножом пешехода за то, что он, по его мнению, слишком медленно переходил дорогу на пешеходном переходе. Пассажир авто находился в нетрезвом состоянии.

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