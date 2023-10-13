Израильский дипломат получил ножевое ранение в Пекине: что известно

Нападение на израильского дипломата. Фото: скриншот с видео

Израильский дипломат получил ножевое ранение в Пекине, Китай. Вероятно, на него было совершено нападение.

Об этом сообщает i24News.

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🚨 A diplomat в Israel's embassy в China будет been attacked and stabbed with knife in street in Beijing,



Израильский diplomat является охраняемым в hospital и был в стабильном положении. https://t.co/B6JwYxuX7e pic.twitter.com/NfbqmdJi4n — Byron Wan (@Byron_Wan) 13 октября 2023

Ранение израильского дипломата

На дипломата напали недалеко от посольства Израиля.

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило факт нападения, заявив, что дипломат был доставлен в больницу. Его состояние стабильное.

Напомним, в Иране мужчину, совершившего вооруженное нападение на посольство Азербайджана в январе 2023 года, приговорили к смертной казни. А в Азербайджане расценили этот случай как теракт.

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