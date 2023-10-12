Пошкоджені автомобілі внаслідок обстрілу Ізраїля. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців. Наразі відомо, що внаслідок нападу ХАМАСу на країну загинуло семеро громадян.

Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

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Загиблі українці в Ізраїлі

"Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл", — повідомив Ніколенко.

За його словами, дев'ять українців отримали поранення різного ступеню тяжкості, ще дев'ять вважаються зниклими безвісти. Наразі українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих.

Ніколенко розповів, що понад тисячі громадян України звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси.

"Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії. Працюємо над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві", — повідомив він.

Речник МЗС також розповів, що близько 200 українців заявии про бажання виїхати із Сектора Гази. Однак через відсутність безпеки евакуація наразі неможлива. Ніколенко додав, що МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України докладають активних зусиль, аби якнайшвидше допомогти громадянам.

Допис Ніколенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов навів факти про причетність Росії до підтримки бойовиків ХАМАСу. Він наголосив, що світ наближається до глобальної війни.

Також ми писали, що під час атаки терористів ХАМАС на ізраїльське містечко Офакім 8 жовтня було вбито видатного харківського фізика-теоретика Сергія Градескула та його дружину Вікторію. Їм обом було по 81 рік.