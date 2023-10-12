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В Израиле выросло количество погибших украинцев

12 октября 2023 11:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Израиле выросло количество погибших украинцев
Поврежденные автомобили в результате обстрела Израиля. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Израиле увеличилось количество погибших украинцев. Известно, что в результате нападения ХАМАСа на страну погибли семь граждан.

Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко.

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Погибшие украинцы в Израиле

"Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры для репатриации тел", — сообщил Николенко.

По его словам, девять украинцев получили ранения разной степени тяжести, еще девять — числятся пропавшими без вести. В настоящее время украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших.

Николенко рассказал, что более тысячи граждан Украины обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов.

"Дипломаты готовят на субботу, 14 октября, первый эвакуационный рейс в Румынию. Работаем над организацией дополнительных эвакуационных рейсов. Детали будут направлены гражданам, которые предоставили свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве", — сообщил он.

Представитель МИД также рассказал, что около 200 украинцев заявили о желании выехать из Сектора Газа. Однако из-за отсутствия безопасности эвакуация пока невозможна. Николенко добавил, что МИД, украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины, прилагают активные усилия, чтобы как можно быстрее помочь гражданам.

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Пост Николенко. Фото: скриншот

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов привел факты о причастности России к поддержке боевиков ХАМАС. Он подчеркнул, что мир приближается к глобальной войне.

Также мы писали, что во время атаки террористов ХАМАС на израильский городок Офаким 8 октября был убит выдающийся харьковский физик-теоретик Сергей Градескул и его жена Виктория. Им обоим было по 81.

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