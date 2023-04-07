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В Японії розбився військовий гелікоптер, на борту якого перебувало 10 осіб: деталі

7 квітня 2023 07:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Уламки гелікоптера
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Японії розбився військовий гелікоптер, на борту якого перебувало 10 осіб. Аварія сталася в морі поблизу острова Міякодзіма. Наразі проводяться рятувальні роботи з пошуку тих, хто вижив.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Очільник GSDF генерал Ясунорі Морішіта розповів, що військово-транспортний вертоліт UH60, широко відомий як "Чорний яструб", зник з радарів після того, як покинув базу Наземних сил самооборони на Міякодзімі.

За його словами, вертоліт патрулював води навколо Міякодзіми під час повітряної розвідувальної місії.

Кораблі ВМС Китаю, які прямують до Тихого океану зі Східнокитайського моря, часто проходять поблизу Міякодзіми, де з 2019 року розміщені мобільні пускові установки протикорабельних ракет GSDF. За останні чотири дні, на тлі зростаючої напруженості через зустріч президента Тайваню Цай Інвень і спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті, повз острів пропливли щонайменше три китайські військові кораблі.

Морішіта не повідомив, чи був вертоліт залучений у відстеженні будь-якої китайської військової активності.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що пріоритетом уряду зараз є порятунок тих, хто перебував на борту.

Японська берегова охорона і військові кораблі та літаки, які виявили уламки літака у воді, шукають зниклих чотирьох членів екіпажу вертольота і шістьох пасажирів. 

Нагадаємо, у вівторок, 14 березня, в аеропорту "Штефан чел Маре" румунського міста Сучава на злітно-посадковій смузі зіштовхнулись два літаки лоукостера Wizz Air.  

Також ми писали, що у вівторок, 7 березня, в Італії у муніципалітеті Гуідонія-Монтечеліо, що поблизу Рима, у повітрі під час навчальної місії зіткнулися два військових літаки. Два пілоти загинули. 

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