В Японии разбился военный вертолет, на борту которого находились 10 человек: детали

Обломки вертолета

В Японии разбился военный вертолет, на борту которого находились 10 человек. Авария произошла в море вблизи острова Миякодзима. В настоящее время проводятся спасательные работы по поиску выживших.

Об этом сообщает Reuters.

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Глава GSDF генерал Ясунори Моришита рассказал, что военно-транспортный вертолет UH60, широко известный как "Черный ястреб", исчез с радаров после того, как покинул базу Наземных сил самообороны на Миякодзиме.

По его словам, вертолет патрулировал воды вокруг Миякодзимы во время воздушной разведывательной миссии.

Корабли ВМС Китая, которые направляются в Тихий океан из Восточно-Китайского моря, часто проходят вблизи Миякодзимы, где с 2019 года размещены мобильные пусковые установки противокорабельных ракет GSDF. За последние четыре дня, на фоне растущей напряженности из-за встречи президента Тайваня Цай Инвэнь и спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, мимо острова проплыли по меньшей мере три китайских военных корабля.

Моришита не сообщил, был ли вертолет привлечен в отслеживании какой-либо китайской военной активности.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что приоритетом правительства сейчас является спасение тех, кто находился на борту.

Японская береговая охрана и военные корабли и самолеты, которые обнаружили обломки самолета в воде, ищут пропавших четырех членов экипажа вертолета и шестерых пассажиров.

Напомним, во вторник, 14 марта, в аэропорту "Штефан чел Маре" румынского города Сучава на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета лоукостера Wizz Air.

Также мы писали, что во вторник, 7 марта, в Италии в муниципалитете Гуидония-Монтелелио, близ Рима, в воздухе во время учебной миссии столкнулись два военных самолета. Два пилота погибли.