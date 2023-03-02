Літак Lufthansa потрапив у страшну турбулентність — семеро людей опинилися у лікарні

Німецький літак потрапив у сильну турбулентність: у лікарні опинилися семеро людей
У Сполучених Штатах Америки рейс авіакомпанії Lufthansa зіткнувся з сильною турбулентністю. Внаслідок чого семеро пасажирів було травмовано.
Про це повідомляє NBC News.
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Деталі
Відомо, що рейс 469 Lufthansa летів з Остіна до Франкфурта, коли зіткнувся з турбулентністю та приземлився в міжнародному аеропорту імені Даллеса в передмісті штату Вірджинія, штат Вашингтон. Зазначається, що семеро пасажирів було травмовано, після посадки їх було доставлено до лікарні.
Федеральне авіаційне управління розповіло, що екіпаж зіткнувся з сильною турбулентністю на висоті близько 11 км, коли літак перебував над Теннессі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Air Moldova скасувала низку міжнародних рейсів. У пресслужбі зазначили, що авіакомпанія зіткнулася з певними операційними труднощами.
Відповідно скасовано рейси до Праги, Лондону, Парижу, Стамбулу та Тбілісі.
Як відомо, авіакомпанія Wizz Air з 14 березня призупиняє польоти в Молдову у звʼязку з небезпекою.