Самолет Lufthansa попал в страшную турбулентность — семь человек оказались в больнице

Немецкий самолет попал в сильную турбулентность: в больнице оказались семь человек
В США рейс авиакомпании Lufthansa столкнулся с сильной турбулентностью. В результате семеро пассажиров были травмированы.
Об этом сообщает NBC News.
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Подробности
Известно, что рейс 469 Lufthansa летел из Остина во Франкфурт, когда столкнулся с турбулентностью и приземлился в международном аэропорту имени Даллеса в пригороде штата Вирджиния, штат Вашингтон. Отмечается, что семь пассажиров были травмированы, после посадки они были доставлены в больницу.
Федеральное авиационное управление рассказало, что экипаж столкнулся с сильной турбулентностью на высоте около 11 км, когда самолет находился над Теннесси.
Напомним, ранее мы писали, что Air Moldova упразднила ряд международных рейсов. В пресс-службе отметили, что авиакомпания столкнулась с определенными операционными трудностями.
Соответственно отменены рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси.
Как известно, авиакомпания Wizz Air с 14 марта приостанавливает полеты в Молдову в связи с опасностью.