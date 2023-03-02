Самолет Lufthansa попал в страшную турбулентность — семь человек оказались в больнице

Самолет направлялся из США в Германию, однако вынужденно совершил посадку вблизи Вашингтона

В США рейс авиакомпании Lufthansa столкнулся с сильной турбулентностью. В результате семеро пассажиров были травмированы.

Об этом сообщает NBC News.

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Известно, что рейс 469 Lufthansa летел из Остина во Франкфурт, когда столкнулся с турбулентностью и приземлился в международном аэропорту имени Даллеса в пригороде штата Вирджиния, штат Вашингтон. Отмечается, что семь пассажиров были травмированы, после посадки они были доставлены в больницу.

Федеральное авиационное управление рассказало, что экипаж столкнулся с сильной турбулентностью на высоте около 11 км, когда самолет находился над Теннесси.

Напомним, ранее мы писали, что Air Moldova упразднила ряд международных рейсов. В пресс-службе отметили, что авиакомпания столкнулась с определенными операционными трудностями.

Соответственно отменены рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси.

Как известно, авиакомпания Wizz Air с 14 марта приостанавливает полеты в Молдову в связи с опасностью.