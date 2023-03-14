У румунському аеропорту зіштовхнулися два літаки компанії Wizz Air: що відомо
У вівторок, 14 березня, в аеропорту "Штефан чел Маре" румунського міста Сучава на злітно-посадковій смузі зіштовхнулись два літаки лоукостера Wizz Air.
Про це повідомляє аеропорт на своїй сторінці у Facebook.
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"Сьогодні, 14 березня 2023 року, на злітно-посадковій смузі аеропорту "Штефан чел Маре-Сучава" стався авіаційний інцидент. Інцидент полягав у невеликому зіткненні двох літаків авіакомпанії Wizz Air", — йдеться у повідомленні.
В аеропорту заявили, що пасажири обох літаків не постраждали, були зафіксовані лише матеріальні збитки повітряних суден. Інцидент стався з двома літаками Airbus A320, які мали виконувати рейси з Сучави до Дортмунда та Лондона, про це повідомив румунський портал BoardingPass.
Директор аеропорту "Штефан чел Маре" Іоан Меріуца пізніше повідомив, що один із літаків стояв на пероні для посадки і висадки пасажирів, а інший — виконував правий поворот, готуючись до вильоту до міста Дортмунд.
Нагадаємо, що мешканці 600-тисячного індійського міста Кочі опинилися у центрі екологічної катастрофи. Причиною стала потужна пожежа гори сміття.