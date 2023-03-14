В румынском аэропорту столкнулись два самолета компании Wizz Air: что известно

Зафиксирован только материальный ущерб воздушным судам

Во вторник, 14 марта, в аэропорту "Штефан чел Маре" румынского города Сучава на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета лоукостера Wizz Air.

Об этом сообщает аэропорт на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 14 марта 2023 года, на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Штефан чел Маре-Сучава" произошел авиационный инцидент. Инцидент заключался в небольшом столкновении двух самолетов авиакомпании Wizz Air", — говорится в сообщении.

В аэропорту заявили, что пассажиры обоих самолетов не пострадали, были зафиксированы только материальные убытки воздушных судов. Инцидент произошел с двумя самолетами Airbus A320, которые должны выполнять рейсы из Сучавы в Дортмунд и Лондон, об этом сообщил румынский портал BoardingPass.

Директор аэропорта "Штефан чел Маре" Иоан Мериуца позже сообщил, что один из самолетов стоял на перроне для посадки и высадки пассажиров, а другой выполнял правый поворот, готовясь к вылету в город Дортмунд.

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