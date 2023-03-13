Індійський літак терміново приземлився у Пакистані через смерть пасажира

На борту літака IndiGo Airlines помер один із пасажирів

Літак індійської авіакомпанії IndiGo терміново приземлився у аеропорту ворожого до Індії Пакистану. Причиною стала ситуація із 60-літнім пасажиром, який помер під час польоту.

Про це повідомляє видання BBC.

Індійський літак у Пакистані

Літак індійської авіакомпанії IndiGo терміново приземлився у аеропорту Джинна пакистанського аеропорту Карачі.

Між Індією і Пакистаном напружені стосунки з 1947 року, після розділу Британської Індії на дві незалежні країни — власне Індію і Пакистан. Ці країни тричі воювали між собою, обидві держави, імовірно, мають ядерну зброю.

Літак авіакомпанії IndiGo рухався із столиці Індії Делі до Дохи (Катар).

Смерть на борту

Відомо, що причиною такого термінового приземлення стали проблеми із одним з пасажирів.

60-річному чоловіку стало погано під час польоту. Він втратив пульс і перестав дихати.

Після приземлення офіційні особи оголосили про смерть пасажира.

Нагадаємо, що мешканці 600-тисячного індійського міста Кочі опинилися у центрі екологічної катастрофи. Причиною стала потужна пожежа сміттєвої гори.

Фото: Khaleej Times