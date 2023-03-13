Индийский самолет срочно приземлился в Пакистане из-за смерти пассажира
Самолет индийской авиакомпании IndiGo срочно приземлился в аэропорту вражеского в Индию Пакистан. Причиной стала ситуация с умершим во время полета 60-летним пассажиром.
Об этом сообщает издание BBC.
-
Лукашенко прибыл в Иран и заявил о взаимной выгоде сотрудничества
-
Hubble сфотографировал карликовую галактику в созвездии Ворона: впечатляющие фото
-
Обязательный призыв женщин-медиков: в Минобороны сделали заявление
-
В США закрыли очередной крупный банк: чем это грозит крипторынку
-
Блогер Диана Глостер представила клип, в котором погрузилась в бассейн: о чем песня
-
В Черном море караулят четыре вражеских корабля и два надводных ракетоносителя
-
Украина восстанавливает энергосистемы после атак и погодных условий: где ограничивают электричество
-
"Виктор Цыганков поможет "Жироне" бороться за еврокубки", — тренер Мигель Анхель
-
Британская разведка выяснила, кого Пригожин будет вербовать в свою ЧВК "Вагнер"
-
Законна ли выдача повесток на улице и в общественных местах: объяснение Лубинца
Индийский самолет в Пакистане
Самолет индийской авиакомпании IndiGo срочно приземлился в аэропорту Джинна в пакистанском аэропорту Карачи.
Между Индией и Пакистаном напряжены отношения с 1947 года, после раздела Британской Индии на две независимые страны — собственно Индию и Пакистан. Эти страны трижды воевали между собой, оба государства, вероятно, обладают ядерным оружием.
Самолет авиакомпании IndiGo двигался из столицы Индии Дели в Доху (Катар).
Смерть на борту
Известно, что причиной срочного приземления стали проблемы с одним из пассажиров.
60-летнему мужчине стало плохо во время полета. Он потерял пульс и перестал дышать.
После приземления официальные лица объявили о смерти пассажира.
Напомним, что жители 600-тысячного индийского города Кочи оказались в центре экологической катастрофы. Причиной стал мощный пожар мусорной горы.
Фото: Khaleej Times