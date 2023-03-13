Индийский самолет срочно приземлился в Пакистане из-за смерти пассажира

На борту самолета IndiGo Airlines скончался один из пассажиров

Самолет индийской авиакомпании IndiGo срочно приземлился в аэропорту вражеского в Индию Пакистан. Причиной стала ситуация с умершим во время полета 60-летним пассажиром.

Об этом сообщает издание BBC.

Индийский самолет в Пакистане

Самолет индийской авиакомпании IndiGo срочно приземлился в аэропорту Джинна в пакистанском аэропорту Карачи.

Между Индией и Пакистаном напряжены отношения с 1947 года, после раздела Британской Индии на две независимые страны — собственно Индию и Пакистан. Эти страны трижды воевали между собой, оба государства, вероятно, обладают ядерным оружием.

Самолет авиакомпании IndiGo двигался из столицы Индии Дели в Доху (Катар).

Смерть на борту

Известно, что причиной срочного приземления стали проблемы с одним из пассажиров.

60-летнему мужчине стало плохо во время полета. Он потерял пульс и перестал дышать.

После приземления официальные лица объявили о смерти пассажира.

Напомним, что жители 600-тысячного индийского города Кочи оказались в центре экологической катастрофы. Причиной стал мощный пожар мусорной горы.

Фото: Khaleej Times