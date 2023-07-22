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В елітному містечку під Москвою озброєний чоловік у камуфляжі захопив будинок

22 липня 2023 15:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В елітному містечку під Москвою озброєний чоловік у камуфляжі захопив будинок
Чоловік, який проник у будинок. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У селищі Шервуд під Москвою чоловік зі зброєю та у військовій формі проник у чужий будинок. Він взяв у заручники поліцейського та двох охоронців, однак вони втекли. Біля будинку лунають постріли.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Проникнення в будинок 

Чоловік у камуфляжі має автомат Калашникова. Він заявив, що нещодавно повернувся з так званої "СВО". 

РосЗМІ пишуть, що озброєний не здається і продовжує стріляти по силовиках із будинку. Проти нього порушено кримінальну справу за посягання на життя співробітників правоохоронних органів.

"За попередніми даними, нападника звуть В'ячеслав, він веде вогонь з автомата Калашникова. Інформації про постраждалих не надходило", — йдеться у повідомленні.

У мережі повідомляють, що це нібито колишній будинок експрезидента України Віктора Януковича. Наразі невідомо, чи це правда. 

Нагадаємо, вчора, 21 липня, російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Гіркіна. Його дружина підтвердила цю інформацію.

Також ми писали, що у прикордонному районі Брянської області троє російських військових підірвалися на своїй же міні. Усі одразу померли на місці.

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