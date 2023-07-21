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Російські правоохоронці затримали терориста Гіркіна

21 липня 2023 13:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські правоохоронці затримали терориста Гіркіна
Ігор Гіркін. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 21 липня, російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Гіркіна. Його дружина підтвердила цю інформацію.

Про це повідомляють росЗМІ та дружина Гіркіна.

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Затримання Гіркіна

За інформацією росЗМІ, Гіркіна забрали з дому близько полудня. Правоохоронці проводять у його квартирі обшук.

Дружина терориста підтвердила інформацію про його затримання.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

"Сьогодні, приблизно об 11:30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час вдома не було. Незабаром, зі слів консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли в невідомому напрямку", — розповіла дружина Гіркіна Мирослава Регінська.

За її словами, його звинувачують за статтею 282 КК РФ (екстремізм). Регінській невідомо про місцеперебування Гіркіна. Терорист на зв'язок не виходив.

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Допис в Telegram-каналі Гіркіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, прихильник націоналізму та російський терорист Ігор Гіркін стверджує, що ФСБ Росії через свою Службу захисту конституційного ладу свідомо обмежує його свободу слова. Гіркін заявив, що його публічне обговорення збройного заколоту групи "Вагнер" було скасовано після повідомлення про закладену бомбу.

Також ми писали, терорист Ігор Гірків Стрєлков заявив, що у Росії зовсім скоро може бути ще один заколот. Він буде спровокований великою поразкою окупантів на фронті.

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