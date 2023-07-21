Российские правоохранители задержали террориста Гиркина
Сегодня, 21 июля, российские правоохранители задержали террориста Игоря Гиркина. Его супруга подтвердила эту информацию.
Об этом сообщают росСМИ и супруга Гиркина.
Задержание Гиркина
По информации росСМИ, Гиркина забрали из дома около полудня. Правоохранители проводят в его квартире обыск.
Жена террориста подтвердила информацию о его задержании.
"Сегодня, примерно в 11:30, к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, по словам консьержа, они вывели моего мужа под руки и увезли в неизвестном направлении", — рассказала жена Гиркина Мирослава Регинская.
По ее словам, его обвиняют по статье 282 УК РФ (экстремизм). Регинской неизвестно о местонахождении Гиркина. Террорист на связь не выходил.
Напомним, сторонник национализма и российский террорист Игорь Гиркин утверждает, что ФСБ России из-за своей службы защиты конституционного строя сознательно ограничивает его свободу слова. Гиркин заявил, что его публичное обсуждение вооруженного мятежа группы "Вагнер" было отменено после сообщения о заложенной бомбе.
Также мы писали, что террорист Игорь Горьков Стрелков заявил, что в России совсем скоро может быть еще один мятеж. Он будет спровоцирован большим поражением оккупантов на фронте.