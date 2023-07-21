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Российские правоохранители задержали террориста Гиркина

21 июля 2023 13:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российские правоохранители задержали террориста Гиркина
Игорь Гиркин. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 21 июля, российские правоохранители задержали террориста Игоря Гиркина. Его супруга подтвердила эту информацию.

Об этом сообщают росСМИ и супруга Гиркина.

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Задержание Гиркина

По информации росСМИ, Гиркина забрали из дома около полудня. Правоохранители проводят в его квартире обыск.

Жена террориста подтвердила информацию о его задержании.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

"Сегодня, примерно в 11:30, к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, по словам консьержа, они вывели моего мужа под руки и увезли в неизвестном направлении", — рассказала жена Гиркина Мирослава Регинская.

По ее словам, его обвиняют по статье 282 УК РФ (экстремизм). Регинской неизвестно о местонахождении Гиркина. Террорист на связь не выходил.

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Сообщение в Telegram-канале Гиркина. Фото: скриншот

Напомним, сторонник национализма и российский террорист Игорь Гиркин утверждает, что ФСБ России из-за своей службы защиты конституционного строя сознательно ограничивает его свободу слова. Гиркин заявил, что его публичное обсуждение вооруженного мятежа группы "Вагнер" было отменено после сообщения о заложенной бомбе.

Также мы писали, что террорист Игорь Горьков Стрелков заявил, что в России совсем скоро может быть еще один мятеж. Он будет спровоцирован большим поражением оккупантов на фронте.

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