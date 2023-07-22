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В элитном городке под Москвой вооруженный мужчина в камуфляже захватил дом

22 июля 2023 15:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В элитном городке под Москвой вооруженный мужчина в камуфляже захватил дом
Мужчина, который проник в дом. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В поселке Шервуд под Москвой мужчина с оружием и в военной форме проник в чужой дом. Он взял в заложники полицейского и двух охранников, однако они сбежали. Возле дома раздаются выстрелы.

Об этом сообщают росСМИ.

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Проникновение в дом

У мужчины в камуфляже есть автомат Калашникова. Он заявил, что недавно вернулся из так называемой "СВО".

РосСМИ пишут, что вооруженный не сдается и продолжает стрелять по силовикам из дома. Против него возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

"По предварительным данным, нападавшего зовут Вячеслав, он ведет огонь из автомата Калашникова. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

В сети сообщают, что это якобы бывший дом экс-президента Украины Виктора Януковича. Пока неизвестно, правда ли это.

Напомним, вчера, 21 июля, российские правоохранители задержали террориста Игоря Гиркина. Его супруга подтвердила эту информацию.

Также мы писали, что в приграничном районе Брянской области трое российских военных взорвались на своей же мине. Все сразу умерли на месте.

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