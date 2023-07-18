День народження у відділку: росіянин намагався підпалити Мавзолей у Москві

Мавзолей Леніна у Москві. Ілюстративне фото: РосЗМІ

Вчора, 17 липня, у Москві чоловік спробував підпалити Мавзолей Леніна. Тож свій день народження росіянин святкує в поліції.

Про це повідомляють РосЗМІ.

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Як повідомляють РосЗМІ, 37-річний Костянтин близько 22:00 підійшов до Мавзолею і кинув у будівлю пляшку із запальною сумішшю.

Однак зашкодити Леніну чоловіку не вдалось — палія затримали та склали на нього протокол про адміністративне правопорушення за статтею "Непідкорення законному розпорядженню співробітника ОВС".

Наразі він перебуває у відділенні поліції, його мотиви з'ясовуються. Мавзолей залишився неушкодженим.

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