День рождения в участке: россиянин пытался поджечь Мавзолей в Москве

Мавзолей Ленина в Москве. Иллюстративное фото: РосСМИ

Вчера, 17 июля, в Москве мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина. Так что свой день рождения россиянин отмечает в полиции.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Как сообщают РосСМИ, 37-летний Константин около 22:00 подошел к Мавзолею и бросил в здание бутылку с зажигательной смесью.

Однако навредить Ленину мужчине не удалось — поджигателя задержали и составили протокол об административном правонарушении по статье "Неподчинение законному распоряжению сотрудника ОВД".

Пока он находится в отделении полиции, его мотивы выясняют. Мавзолей остался невредимым.

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