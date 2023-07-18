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День рождения в участке: россиянин пытался поджечь Мавзолей в Москве

18 июля 2023 10:08
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
День рождения в участке: россиянин пытался поджечь Мавзолей в Москве
Мавзолей Ленина в Москве. Иллюстративное фото: РосСМИ
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Вчера, 17 июля, в Москве мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина. Так что свой день рождения россиянин отмечает в полиции.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Как сообщают РосСМИ, 37-летний Константин около 22:00 подошел к Мавзолею и бросил в здание бутылку с зажигательной смесью.

Однако навредить Ленину мужчине не удалось — поджигателя задержали и составили  протокол об административном правонарушении по статье "Неподчинение законному распоряжению сотрудника ОВД".

Пока он находится в отделении полиции, его мотивы выясняют. Мавзолей остался невредимым.

Напомним, "Мисс Москва" после победы в конкурсе красоты обозвала хейтеров и быстренько удалила публикацию.

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