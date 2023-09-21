Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow В Австрії розбився насмерть турист, зірвавшись у прірву arrow

В Австрії розбився насмерть турист, зірвавшись у прірву

21 вересня 2023 19:36
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Австрії розбився насмерть турист, зірвавшись у прірву
"Сходи в небеса" у горах Дахштейн, Північні Вапнякові Альпи, Австрія. Фото: freepik
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Австрії, де нещодавно прокотилася низка інцидентів, трапилося чергове нещастя. На цей раз у гірському масиві Дахштайн розбився насмерть турист.

Про це повідомляє The Independent.

Читайте також:

"Сходи в небеса" виправдали назву

За повідомленням видання, 42-річний мандрівник з Великої Британії здіймався на гору в Північних Вапнякових Альпах, і зірвався з самої вершини сходів. Щоб дістати тіло з яру, рятувальники задіяли два гвинтокрила.

Австрійські правоохоронці заперечили версію журналістів про навмисне вбивство та залученність третіх осіб, зазначивши, що турист знехтував правилами безпеки.

Відзначимо, що це місце справді популярне серед любителів гострих відчуттів. Проте 40-метрові сходи насправді називаються Via-Ferrata, що  з італійської — "залізний шлях". Проте більшість туристів прозвали їх "сходами в небеса" за мотивами пісні рок-гурту Led Zeppelin.

Сходи з'єднують нижню частину гори Доннеркогель з її верхівкою Гроссер-Доннеркогель. З неї відкриваються дивовижні краєвиди на льодовик Дахштайн, а також на найвищу гору Австрії — Гробглокнер.

Австрійські рятівники наполегливо не рекомендують здійснювати підйом новачкам, а з метою безпеки альпіністів прив'язують до сходів спецзасобами.

Площадка на леднике Дахштайн | Серия 'Самые страшные смотровые площадки'
Оглядовий майданчик на льодовику Дахштайн. Фото: depositphotos

Нагадаємо, що раніше біля підніжжя австрійського льодовика Шлаткеес знайшли рештки австрійського туриста, який загинув 20 років тому. А на віденській автомагістралі розбився мікроавтобус з українцями, внаслідок чого четверо людей загинуло.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз