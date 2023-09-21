В Австрії розбився насмерть турист, зірвавшись у прірву

"Сходи в небеса" у горах Дахштейн, Північні Вапнякові Альпи, Австрія. Фото: freepik

В Австрії, де нещодавно прокотилася низка інцидентів, трапилося чергове нещастя. На цей раз у гірському масиві Дахштайн розбився насмерть турист.

Про це повідомляє The Independent.

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За повідомленням видання, 42-річний мандрівник з Великої Британії здіймався на гору в Північних Вапнякових Альпах, і зірвався з самої вершини сходів. Щоб дістати тіло з яру, рятувальники задіяли два гвинтокрила.

Австрійські правоохоронці заперечили версію журналістів про навмисне вбивство та залученність третіх осіб, зазначивши, що турист знехтував правилами безпеки.

Відзначимо, що це місце справді популярне серед любителів гострих відчуттів. Проте 40-метрові сходи насправді називаються Via-Ferrata, що з італійської — "залізний шлях". Проте більшість туристів прозвали їх "сходами в небеса" за мотивами пісні рок-гурту Led Zeppelin.

Сходи з'єднують нижню частину гори Доннеркогель з її верхівкою Гроссер-Доннеркогель. З неї відкриваються дивовижні краєвиди на льодовик Дахштайн, а також на найвищу гору Австрії — Гробглокнер.

Австрійські рятівники наполегливо не рекомендують здійснювати підйом новачкам, а з метою безпеки альпіністів прив'язують до сходів спецзасобами.

Оглядовий майданчик на льодовику Дахштайн. Фото: depositphotos

Нагадаємо, що раніше біля підніжжя австрійського льодовика Шлаткеес знайшли рештки австрійського туриста, який загинув 20 років тому. А на віденській автомагістралі розбився мікроавтобус з українцями, внаслідок чого четверо людей загинуло.