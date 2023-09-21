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В Австрии розбился насмерть турист, сорвавшись в пропасть

21 сентября 2023 19:36
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Австрии розбился насмерть турист, сорвавшись в пропасть
"Лестница в небеса" в горах Дахштайн, Северные Известняковые Альпы, Австрия. Фото: freepik
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор


В Австрии, где недавно прокатилась стадо инцидентов, произошло очередное несчастье. В этот раз в горном массиве Дахштайн разбился насмерть турист.

Об этом сообщает The Independent.

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По сообщению издания, 42-летний путешественник из Великобритании поднимался на гору в Северных Известняковых Альпах и сорвался с самой вершины лестницы. Чтобы достать тело из оврага, спасатели задействовали два вертолета.

Австрийские правоохранители опровергнули версию журналистов об умышленном убийстве и вовлечении третьих лиц, отметив, что турист пренебрёг правилами безопасности.

Отметим, что это место действительно популярно среди любителей острых ощущений. Однако 40-метровая лестница на самом деле называется Via-Ferrata, с итальянского — "железный путь". Однако большинство туристов прозвали её "лестницей в небеса" по мотивам песни рок-группы Led Zeppelin.

Лестница соединяет нижнюю часть горы Доннеркогель с её верхушкой Гроссер-Доннеркогель. С неё открываются удивительные виды на ледник Дахштайн, а также на самую высокую гору Австрии – Гробглокнер.

Австрийские спасатели настойчиво не рекомендуют совершать подъём новичкам, а в целях безопасности альпинистов привязывают к лестнице спецсредствами.

Площадка на леднике Дахштайн | Серия 'Самые страшные смотровые площадки'
Смотровая площадка на леднике Дахштайн. Фото: depositphotos

Напомним, что ранее у подножия австрийского ледника Шлаткеес обнаружили останки австрийского туриста, погибшего 20 лет назад. А на венской автомагистрали разбился микроавтобус с украинцами, в результате чего четверо человек погибло.

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