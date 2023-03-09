На околиці Чити стався вибух у житловому будинку — що відомо

У житловому будинку в російській Читі стався вибух: що відомо
У російській Читі стався вибух газу у житловому будинку. Через це зруйновано щонайменше п'ять квартир.
Про це інформують росЗМІ.
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Що відомо
За інформацією російських ЗМІ, два поверхи будинку — повністю зруйновані, йдеться щонайменше про п'ять квартир. Повідомляється, що причиною таких руйнувань став вибух побутового газу.
За даними місцевої влади, постраждали двоє людей, у них легкі травми. Ще вісім людей вдалося врятувати.
Наразі на місці події продовжують працювати рятувальники.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у вечері 5 березня неподалік москви пролунав вибух. За попередньою інформацією, він стався на коксогазовому заводі у місті Видне. Як відомо, цей завод "Москокс" виробляє кокс, бензол та кам'яновугільну смолу.
Окрім того, 4 березня в Бангладеші стався вибух на кисневому заводі. Щонайменше шестеро людей загинули, є й поранені.
Також, у латвійському місті Марупе спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва безпілотних літальних апаратів Edge Autonomy. Внаслідок пожежі утворилося сильне задимлення.