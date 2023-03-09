На околиці Чити стався вибух у житловому будинку — що відомо

Ударною хвилею зруйновано два поверхи будинку

У російській Читі стався вибух газу у житловому будинку. Через це зруйновано щонайменше п'ять квартир.

Про це інформують росЗМІ.

Що відомо

За інформацією російських ЗМІ, два поверхи будинку — повністю зруйновані, йдеться щонайменше про п'ять квартир. Повідомляється, що причиною таких руйнувань став вибух побутового газу.

За даними місцевої влади, постраждали двоє людей, у них легкі травми. Ще вісім людей вдалося врятувати.

Наразі на місці події продовжують працювати рятувальники.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у вечері 5 березня неподалік москви пролунав вибух. За попередньою інформацією, він стався на коксогазовому заводі у місті Видне. Як відомо, цей завод "Москокс" виробляє кокс, бензол та кам'яновугільну смолу.

Окрім того, 4 березня в Бангладеші стався вибух на кисневому заводі. Щонайменше шестеро людей загинули, є й поранені.

Також, у латвійському місті Марупе спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва безпілотних літальних апаратів Edge Autonomy. Внаслідок пожежі утворилося сильне задимлення.