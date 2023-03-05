Під москвою спалахнула масштабна пожежа — горить коксогазовий завод

На місці спалахнула масштабна пожежа

Увечері 5 березня неподалік москви пролунав вибух. За попередньою інформацією, він стався на коксогазовому заводі у місті Видне.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Що відомо

У російському МНС вже підтвердили, що вибух стався на коксогазовому заводі у московській області. Наразі на місці події спалахнула пожежа.

"У Видному, Білокам'яне шосе, 13, стався вибух у цеху, горить роздільно-насосна колона з бензолом. Відбувається відкрите горіння будівлі на площі 200 кв.м і висотою 20 метрів", — йдеться у повідомленні.

Наразі інформації щодо потерпілих немає. Зазначимо, що цей завод "Москокс" виробляє кокс, бензол та кам'яновугільну смолу.

Нагадаємо, вчора, 4 березня в Бангладеші стався вибух на кисневому заводі. Щонайменше шестеро людей загинули, є й поранені.