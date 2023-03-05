Под москвой вспыхнул масштабный пожар — горит коксогазовый завод

Вблизи москвы произошел взрыв на коксогазовом заводе: что известно
Вечером 5 марта недалеко от москвы раздался взрыв. По предварительной информации, он произошел на коксогазовом заводе в городе Видном.
Об этом пишут российские СМИ.
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Что известно
В российском МЧС уже подтвердили, что взрыв произошел на коксогазовом заводе в московской области. На месте происшествия вспыхнул пожар.
"В Видном, Белокаменном шоссе, 13, произошел взрыв в цехе, горит раздельно-насосная колонна с бензолом. Происходит открытое горение здания на площади 200 кв.м и высотой 20 метров", — говорится в сообщении.
Пока информации о пострадавших нет. Отметим, что завод "Москокс" производит кокс, бензол и каменноугольную смолу.
Напомним, вчера, 4 марта в Бангладеш произошел взрыв на кислородном заводе и. По меньшей мере шесть человек погибли, есть и раненые.