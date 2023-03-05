Под москвой вспыхнул масштабный пожар — горит коксогазовый завод

На месте вспыхнул масштабный пожар

Вечером 5 марта недалеко от москвы раздался взрыв. По предварительной информации, он произошел на коксогазовом заводе в городе Видном.

Об этом пишут российские СМИ.

Что известно

В российском МЧС уже подтвердили, что взрыв произошел на коксогазовом заводе в московской области. На месте происшествия вспыхнул пожар.

"В Видном, Белокаменном шоссе, 13, произошел взрыв в цехе, горит раздельно-насосная колонна с бензолом. Происходит открытое горение здания на площади 200 кв.м и высотой 20 метров", — говорится в сообщении.

Пока информации о пострадавших нет. Отметим, что завод "Москокс" производит кокс, бензол и каменноугольную смолу.

Напомним, вчера, 4 марта в Бангладеш произошел взрыв на кислородном заводе и. По меньшей мере шесть человек погибли, есть и раненые.