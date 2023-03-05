У Бангладеш стався потужний вибух на кисневому заводі: є загиблі
У суботу, 4 березня, в Сітакунді на південному сході Бангладеш стався вибух на кисневому заводі. Щонайменше шестеро людей загинули, є й поранені.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційних осіб.
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Що відомо
Сильний вибух сколихнув територію радіусом до двох кілометрів, зазначив речник поліції Найханул Барі з посиланням на свідків.
Наразі триває рятувальна операція, тому кількість жертв може зрости. У місцевій поліції зазначають, що причина інциденту поки невідома.
"На місці виявлено шість тіл", — заявив представник місцевого уряду Шахадат Хоссейн.
Невдовзі після інциденту місцеві мешканці та ЗМІ опублікували фото і відео з наслідками вибуху.
🚨VIDEO: 6 dead, several injured after an explosion and fire at an oxygen plant in Chittagong, Bangladeshpic.twitter.com/ttcjSQRHmP— Breaking News (@NewsJunkieBreak) March 4, 2023
#Foto Berikut potret sebuah pabrik oksigen di Chittagong, Bangladesh, yang meledak dan mengakibatkan kebakaran. https://t.co/Cqr3lHwU15— detikcom (@detikcom) March 5, 2023
Foto: Dok. Getty Images pic.twitter.com/s8mc6Unref
Terrible explosion at Kadamarsul Seema Oxygen Plant in Sitakunda, Chittagong. 4 deaths have been reported. pic.twitter.com/LW5M7s1UsH— Nihar Biswas -নিহার বিশ্বাস (@NiharBi72332845) March 4, 2023
Нагадаємо, раніше у латвійському місті Марупе спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва безпілотних літальних апаратів Edge Autonomy. Внаслідок пожежі утворилося сильне задимлення.
Фото: REUTERS