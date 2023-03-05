В Бангладеш произошел мощный взрыв на кислородном заводе: есть погибшие
В субботу, 4 марта, в Ситакунде на юго-востоке Бангладеш произошел взрыв на кислородном заводе. Минимум шесть человек погибли, есть и раненые.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.
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Что известно
Сильный взрыв всколыхнул территорию радиусом до двух километров, отметил представитель полиции Найханул Бари со ссылкой на свидетелей.
Сейчас идет спасательная операция, поэтому количество жертв может возрасти. В местной полиции отмечают, что причина инцидента пока неизвестна.
"На месте обнаружено шесть тел", — заявил представитель местного правительства Шахадат Хоссейн.
Вскоре после инцидента местные жители и СМИ опубликовали фото и видео с последствиями взрыва.
🚨VIDEO: 6 мучеников, несколько изъеденных после explosion и пожара в оксигенном строении в Китагонг, Bangladesh pic.twitter.com/ttcjSQRHmP— Breaking News (@NewsJunkieBreak) 4 марта 2023
#Фото берикута потрачены себуажем лагерем оксиген ди Читтагонг, Бангладеш, ян meledak dan mengakibatkan kebakaran. https://t.co/Cqr3lHwU15— detikcom (@detikcom) 5 марта 2023
Foto: Dok. Getty Images pic.twitter.com/s8mc6Unref
Террипальные explosion в Кадамарсуле Seema Oxygen Plant в Ситакунде, Читтагонг. 4 deaths have been reported. pic.twitter.com/LW5M7s1UsH— Nihar Biswas -নিহার বিশ্বাস (@NiharBi72332845) March 4, 2023
Напомним, ранее в латвийском городе Марупе разгорелся пожар на предприятии по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy. В результате пожара образовалось сильное задымление.
Фото: REUTERS