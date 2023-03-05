В Бангладеш произошел мощный взрыв на кислородном заводе: есть погибшие

Взрыв на заводе произошел в субботу, 4 марта

В субботу, 4 марта, в Ситакунде на юго-востоке Бангладеш произошел взрыв на кислородном заводе. Минимум шесть человек погибли, есть и раненые.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Что известно

Сильный взрыв всколыхнул территорию радиусом до двух километров, отметил представитель полиции Найханул Бари со ссылкой на свидетелей.

Сейчас идет спасательная операция, поэтому количество жертв может возрасти. В местной полиции отмечают, что причина инцидента пока неизвестна.

"На месте обнаружено шесть тел", — заявил представитель местного правительства Шахадат Хоссейн.

Вскоре после инцидента местные жители и СМИ опубликовали фото и видео с последствиями взрыва.

🚨VIDEO: 6 мучеников, несколько изъеденных после explosion и пожара в оксигенном строении в Китагонг, Bangladesh pic.twitter.com/ttcjSQRHmP — Breaking News (@NewsJunkieBreak) 4 марта 2023

#Фото берикута потрачены себуажем лагерем оксиген ди Читтагонг, Бангладеш, ян meledak dan mengakibatkan kebakaran. https://t.co/Cqr3lHwU15



Foto: Dok. Getty Images pic.twitter.com/s8mc6Unref — detikcom (@detikcom) 5 марта 2023

Террипальные explosion в Кадамарсуле Seema Oxygen Plant в Ситакунде, Читтагонг. 4 deaths have been reported. pic.twitter.com/LW5M7s1UsH — Nihar Biswas -নিহার বিশ্বাস (@NiharBi72332845) March 4, 2023

Напомним, ранее в латвийском городе Марупе разгорелся пожар на предприятии по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy. В результате пожара образовалось сильное задымление.

Фото: REUTERS