На окраине Читы произошел взрыв в жилом доме – что известно

Ударной волной разрушены два этажа дома

В российской Чите произошел взрыв газа в жилом доме. Из-за этого разрушены по меньшей мере пять квартир.

Об этом информируют росСМИ.

Что известно

По информации российских СМИ, два этажа дома полностью разрушены, речь идет как минимум о пяти квартирах. Сообщается, что причиной подобных разрушений стал взрыв бытового газа.

По данным местных властей, пострадали два человека, у них легкие травмы. Еще восемь человек удалось спасти.

На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Напомним, недавно мы писали, что в ужине 5 марта неподалеку от москвы раздался взрыв. По предварительной информации, он произошел на коксогазовом заводе в городе Видне. Как известно, завод "Москокс" производит кокс, бензол и каменноугольную смолу.

Кроме того, 4 марта в Бангладеш произошел взрыв на кислородном заводе. По меньшей мере, шесть человек погибли, есть раненые.

Также, в латвийском городе Марупе разгорелся пожар на предприятии по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy. В результате пожара образовалось сильное задымление.