На окраине Читы произошел взрыв в жилом доме – что известно

В жилом доме в российской Чите произошел взрыв: что известно
В российской Чите произошел взрыв газа в жилом доме. Из-за этого разрушены по меньшей мере пять квартир.
Об этом информируют росСМИ.
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Что известно
По информации российских СМИ, два этажа дома полностью разрушены, речь идет как минимум о пяти квартирах. Сообщается, что причиной подобных разрушений стал взрыв бытового газа.
По данным местных властей, пострадали два человека, у них легкие травмы. Еще восемь человек удалось спасти.
На месте происшествия продолжают работать спасатели.
Напомним, недавно мы писали, что в ужине 5 марта неподалеку от москвы раздался взрыв. По предварительной информации, он произошел на коксогазовом заводе в городе Видне. Как известно, завод "Москокс" производит кокс, бензол и каменноугольную смолу.
Кроме того, 4 марта в Бангладеш произошел взрыв на кислородном заводе. По меньшей мере, шесть человек погибли, есть раненые.
Также, в латвийском городе Марупе разгорелся пожар на предприятии по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy. В результате пожара образовалось сильное задымление.