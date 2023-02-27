У Закарпатській області стався землетрус: деталі

Землетрус

У ніч із 26 на 27 лютого в Закарпатській області України стався землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера. Землетрус був зафіксований о 03:15 в районі селища Велика Добронь, що на відстані 19 км на захід від Мукачево Закарпатської області.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Землетрус у Закарпатській області

У повідомленні йдеться, що цей землетрус був оцінений як сильно відчутний, але не становить загрози для населення. Багато мешканців відчували землетрус усередині будівель, проте на відкритих вулицях його помітили не всі.

Вібрації були порівняні з поштовхом, викликаним важким автомобілем, що проїжджав. Вони викликали тремтіння вікон, дверей, посуду та меблів. Висячі предмети розгойдувалися, а рідина у відкритих контейнерах трохи коливалася. Автомобілі, що рухалися, також відчули поштовх.

Варто зазначити, що це вже другий землетрус, який стався на Закарпатті протягом останніх двох місяців. Перше було зафіксовано 3 січня 2023 року у районі м. Іршава з магнітудою 3,8 на глибині 6 км.

Нагадаємо, 25 лютого в Туреччині зафіксували новий землетрус магнітудою у п'ять балів.

Як відомо, 6 лютого на південному сході Туреччини та у суміжних районах Сирії стався потужний землетрус. За останніми даними, загальна кількість загиблих в обох країнах наближається до 50 тисяч осіб, з яких близько 45 тисяч у Туреччині.