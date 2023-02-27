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В Закарпатской области произошло землетрясение: детали

27 февраля 2023 09:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Землетрясение
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь с 26 на 27 февраля в Закарпатской области Украины произошло землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера. Землетрясение было зафиксировано в 03:15 в районе поселка Большая Добронь, который находится на расстоянии 19 км к западу от Мукачево в Закарпатской области. 

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

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В сообщении говорится, что это землетрясение было оценено как сильно ощутимое, но не представляет угрозы для населения. Многие жители чувствовали землетрясение внутри зданий, однако на открытых улицах его заметили не все.

 Вибрации были сравнимы с толчком, вызванным проезжающим тяжелым автомобилем. Они вызвали дрожь окон, дверей, посуды и мебели. Висящие предметы раскачивались, а жидкость в открытых контейнерах незначительно колебалась. Автомобили, которые проезжали, также ощутили толчок.

Стоит отметить, что это уже второе землетрясение, которое произошло в Закарпатской области в течение последних двух месяцев. Первое было зафиксировано 3 января 2023 года в районе г. Иршава с магнитудой 3,8 на глубине 6 км. 

Напомним, 25 февраля в Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой в пять баллов.

Как известно, 6 февраля на юго-востоке Турции и в сопредельных районах Сирии произошло мощное землетрясение. По последним данным, общее число погибших в обеих странах приближается к 50 тысячам человек, из которых около 45 тысяч — в Турции.

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