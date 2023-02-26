На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла

Подземные толчки зафиксировали на глубине 61 километр

Еще в одной стране мира произошло мощное землетрясение. На этот раз подземные толчки почувствовали жители северной Японии.

Об этом информирует агентство Reuters.

Что известно

Как отмечает агентство, у восточной части северного японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Сообщений о цунами не было.

Национальный научно-исследовательский институт наук о Земле и устойчивости к стихийным бедствиям (NIED) утверждает, что подземные толчки зафиксированы на глубине 61 километр. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Согласно японской 7-балльной шкале в двух городах — Немуро и Шибецу — силы толчков составляли ниже пяти баллов. Обычно при такой силе предметы падают с полок, а незакрепленная мебель может двигаться.

Напомним, 25 февраля в Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой в пять баллов.

Как известно, 6 февраля на юго-востоке Турции и в сопредельных районах Сирии произошло мощное землетрясение. По последним данным, общее число погибших в обеих странах приближается к 50 тысячам человек, из которых около 45 тысяч — в Турции.