На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла

Север Японии всколыхнуло мощное землетрясение: что известно
Еще в одной стране мира произошло мощное землетрясение. На этот раз подземные толчки почувствовали жители северной Японии.
Об этом информирует агентство Reuters.
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Что известно
Как отмечает агентство, у восточной части северного японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Сообщений о цунами не было.
Национальный научно-исследовательский институт наук о Земле и устойчивости к стихийным бедствиям (NIED) утверждает, что подземные толчки зафиксированы на глубине 61 километр. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Согласно японской 7-балльной шкале в двух городах — Немуро и Шибецу — силы толчков составляли ниже пяти баллов. Обычно при такой силе предметы падают с полок, а незакрепленная мебель может двигаться.
Напомним, 25 февраля в Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой в пять баллов.
Как известно, 6 февраля на юго-востоке Турции и в сопредельных районах Сирии произошло мощное землетрясение. По последним данным, общее число погибших в обеих странах приближается к 50 тысячам человек, из которых около 45 тысяч — в Турции.