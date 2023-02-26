На півночі Японії стався землетрус магнітудою 6,1 бала

Підземні поштовхи зафіксували на глибині 61 кілометр

У ще одній країні світу стався потужний землетрус. Цього разу підземні поштовхи відчули жителі північної Японії.

Про це інформує агентство Reuters.

Що відомо

Як зазначає агентство, біля східної частини північного японського острова Хоккайдо стався землетрус магнітудою 6,1 бала. Повідомлення щодо цунамі не було.

Національний науково-дослідний інститут наук про Землю і стійкості до стихійних лих (NIED) стверджує, що підземні поштовхи зафіксовано на глибині 61 кілометр. Наразі повідомлень щодо постраждалих або руйнувань не надходило.

Відповідно до японської 7-бальної шкали у двох містах — Немуро та Шібецу — сили поштовхів становили нижче 5 балів. Зазвичай, при такій силі предмети падають з полиць, а незакріплені меблі можуть рухатися.

Нагадаємо, 25 лютого у Туреччині зафіксували новий землетрус магнітудою у п'ять балів.

Як відомо ,6 лютого на південному сході Туреччини і в суміжних районах Сирії стався потужний землетрус. За останніми даними, загальна кількість загиблих в обох країнах наближається до 50 тисяч осіб, з яких близько 45 тисяч — у Туреччині.