На півночі Японії стався землетрус магнітудою 6,1 бала

Північ Японії сколихнув потужний землетрус: що відомо
У ще одній країні світу стався потужний землетрус. Цього разу підземні поштовхи відчули жителі північної Японії.
Про це інформує агентство Reuters.
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Що відомо
Як зазначає агентство, біля східної частини північного японського острова Хоккайдо стався землетрус магнітудою 6,1 бала. Повідомлення щодо цунамі не було.
Національний науково-дослідний інститут наук про Землю і стійкості до стихійних лих (NIED) стверджує, що підземні поштовхи зафіксовано на глибині 61 кілометр. Наразі повідомлень щодо постраждалих або руйнувань не надходило.
Відповідно до японської 7-бальної шкали у двох містах — Немуро та Шібецу — сили поштовхів становили нижче 5 балів. Зазвичай, при такій силі предмети падають з полиць, а незакріплені меблі можуть рухатися.
Нагадаємо, 25 лютого у Туреччині зафіксували новий землетрус магнітудою у п'ять балів.
Як відомо ,6 лютого на південному сході Туреччини і в суміжних районах Сирії стався потужний землетрус. За останніми даними, загальна кількість загиблих в обох країнах наближається до 50 тисяч осіб, з яких близько 45 тисяч — у Туреччині.