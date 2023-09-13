У Туреччині врятували спелеолога, який перебував під землею 12 днів

Спелеолог Марк Дікі. Фото: The Times

У Туреччині врятували спелеолога, який 12 днів перебував під землею у печері Морка. Чоловік не міг самостійно вибратися.

Про це повідомляє The Times.

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Порятунок спелеолога

Марк Дікі, якому 40 років, захворів ще 31 серпня, коли досліджував печеру Морка — віддалений комплекс звивистих підземних ходів на півдні Туреччини.

Глибина, на якій перебував спелеолог. Фото: The Times

У нього розвинулася шлункова кровотеча, тому він не зміг вибратися назад. Чоловік опинився у пастці.

Рятувальна операція тривала дев'ять днів. У ній взяли участь понад 150 рятувальників і медиків з Туреччини, Хорватії, Італії та інших країн.

Спочатку Марку Дікі зробили переливання крові прямо в печері, після чого кілька днів обережно витягували на поверхню.

Порятунок спелеолога. Фото: The Times

Наразі спелеолог знаходиться в задовільному стані в лікарні.

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