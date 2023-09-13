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У Туреччині врятували спелеолога, який перебував під землею 12 днів

13 вересня 2023 18:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Туреччині врятували спелеолога, який перебував під землею 12 днів
Спелеолог Марк Дікі. Фото: The Times
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Туреччині врятували спелеолога, який 12 днів перебував під землею у печері Морка. Чоловік не міг самостійно вибратися. 

Про це повідомляє The Times.

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Порятунок спелеолога

Марк Дікі, якому 40 років, захворів ще 31 серпня, коли досліджував печеру Морка — віддалений комплекс звивистих підземних ходів на півдні Туреччини.

Глибина, на якій перебував спелеолог Марк Дікі
Глибина, на якій перебував спелеолог. Фото: The Times

У нього розвинулася шлункова кровотеча, тому він не зміг вибратися назад. Чоловік опинився у пастці.

Рятувальна операція тривала дев'ять днів. У ній взяли участь понад 150 рятувальників і медиків з Туреччини, Хорватії, Італії та інших країн.

Спочатку Марку Дікі зробили переливання крові прямо в печері, після чого кілька днів обережно витягували на поверхню.

Порятунок спелеолога Марка Дікі
Порятунок спелеолога. Фото: The Times

Наразі спелеолог знаходиться в задовільному стані в лікарні.

Нагадаємо, у Харкові поліцейські врятували дитину, яка понад добу пробула сама в зачиненій квартирі. Сталося це у Холодногірському районі міста.

Також ми писали, що військові спецпідрозділи Пакистану перебували у гірській місцевості Баттаграма, намагаючись звільнити шістьох дітей та двох педагогів. Вони опинилися в пастці на канатній крісельній дорозі на висоті близько 274 метрів над глибокою ущелиною.

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