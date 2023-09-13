У Туреччині врятували спелеолога, який перебував під землею 12 днів
У Туреччині врятували спелеолога, який 12 днів перебував під землею у печері Морка. Чоловік не міг самостійно вибратися.
Про це повідомляє The Times.
Порятунок спелеолога
Марк Дікі, якому 40 років, захворів ще 31 серпня, коли досліджував печеру Морка — віддалений комплекс звивистих підземних ходів на півдні Туреччини.
У нього розвинулася шлункова кровотеча, тому він не зміг вибратися назад. Чоловік опинився у пастці.
Рятувальна операція тривала дев'ять днів. У ній взяли участь понад 150 рятувальників і медиків з Туреччини, Хорватії, Італії та інших країн.
Спочатку Марку Дікі зробили переливання крові прямо в печері, після чого кілька днів обережно витягували на поверхню.
Наразі спелеолог знаходиться в задовільному стані в лікарні.
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