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У Пакистані намагаються врятувати дітей, які застрягли у підіймачі після обриву троса

22 серпня 2023 16:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Пакистані намагаються врятувати дітей, які застрягли у підіймачі після обриву троса
Спецназ Пакистану. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Військові спецпідрозділи Пакистану перебувають у гірській місцевості Баттаграма, намагаючись звільнити шістьох дітей та двох педагогів. Вони опинилися в пастці на канатній крісельній дорозі на висоті близько 274 метрів над глибокою ущелиною.

Про це повідомляє The Guardian.

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Повідомляється, що трос системи обірвався, а вітри перешкоджають ефективній операції за допомогою гелікоптера. Діти та їхні вчителі були на шляху до навчального закладу, коли сталася аварія в районі, що знаходиться за 200 кілометрів на північ від столиці Ісламабаду.

Телекамери зафіксували, як військовослужбовці, використовуючи мотузки, намагаються дістатися застряглих з гелікоптера. Експерти підкреслили складність місії: вихор, створюваний обертанням лопатей, може додатково послабити трос, що залишився.

Також повідомляється, що сотні людей зібралися біля місця події, схвильовані та моляться за щасливе завершення операції. Ця подія вразила населення країни, багато хто стежив за новинами у різних громадських місцях.

Що кажуть рятувальники

Пакистанська служба з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій заявила про те, що після обриву кабелю та невдалих спроб його ремонту було вирішено залучити військовий вертоліт.

Представник місцевої рятувальної команди Шарік Ріаз Хаттак розповів, що крісельний витяг застряг на середині шляху через ущелину після того, як один із тросів порвався.

Нагадаємо, що щонайменше 30 людей загинули й 100 отримали поранення внаслідок сходження поїзда з рейок на півдні Пакистану. Вісім вагонів Hazara Express перекинулися біля залізничної станції Сахара в Навабшах, приблизно за 275 км від міста Карачі.

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