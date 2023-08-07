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В Пакистане поезд сошел с рельсов: десятки погибших

7 августа 2023 08:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Пакистане поезд сошел с рельсов: десятки погибших
Спасатели и военные рядом с поездом. Фото: BBC
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

По меньшей мере 30 человек погибли и 100 получили ранения в результате схода поезда с рельсов на юге Пакистана. Восемь вагонов Hazara Express перевернулись возле железнодорожной станции Сахара в Навабшах, примерно в 275 км от города Карачи.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя полиции Пакистана.

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Военные вместе со спасателями были на месте происшествия и помогали спасти пассажиров, оказавшихся в вагонах поезда. Наиболее тяжело раненых пассажиров транспортировали в отдаленные, лучше оборудованные больницы на военных вертолетах.

В главных больницах Навабшаха и соседних районов Синда объявлено чрезвычайное положение.

Насир Ахмед, один из уцелевших пассажиров, рассказал BBC, что видел много женщин и детей, лежавших на земле.

"Они кричали и кричали. Я не знал, что делать. Я наполнил руки водой из канала неподалеку и вылил ее на лицо без сознания, надеясь, что они очнутся", — рассказал мужчина.

Место аварии поезда в Пакистане. Фото: BBC

Власти проводят расследование обстоятельств катастрофы

Министр железных дорог Пакистана Саад Рафик заявил, что первые расследования показали, что поезд двигался на нормальной скорости, и они пытаются установить, что привело к схождению с рельс.

"Это могло быть результатом механической неисправности или диверсии", — добавил чиновник.

Кроме того, власти опровергли сообщения о том, что железнодорожные пути были затоплены.

Официальные лица сообщили, что спасательные работы были завершены вечером в воскресенье.

Ранее мы рассказывали, в Индии в штате Одиша в результате столкновения двух поездов погибли 233 человека, еще 900 получили травмы и ранения. Власти отметили, что по количеству жертв это крупнейшая железнодорожная авария за последние более 10 лет.

Напомним, в Соединенных Штатах сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, перевозивший опасные материалы. Причиной аварии, вероятно, стал "смыв колеи".

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