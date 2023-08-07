В Пакистане поезд сошел с рельсов: десятки погибших
По меньшей мере 30 человек погибли и 100 получили ранения в результате схода поезда с рельсов на юге Пакистана. Восемь вагонов Hazara Express перевернулись возле железнодорожной станции Сахара в Навабшах, примерно в 275 км от города Карачи.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя полиции Пакистана.
Военные вместе со спасателями были на месте происшествия и помогали спасти пассажиров, оказавшихся в вагонах поезда. Наиболее тяжело раненых пассажиров транспортировали в отдаленные, лучше оборудованные больницы на военных вертолетах.
В главных больницах Навабшаха и соседних районов Синда объявлено чрезвычайное положение.
Насир Ахмед, один из уцелевших пассажиров, рассказал BBC, что видел много женщин и детей, лежавших на земле.
"Они кричали и кричали. Я не знал, что делать. Я наполнил руки водой из канала неподалеку и вылил ее на лицо без сознания, надеясь, что они очнутся", — рассказал мужчина.
Власти проводят расследование обстоятельств катастрофы
Министр железных дорог Пакистана Саад Рафик заявил, что первые расследования показали, что поезд двигался на нормальной скорости, и они пытаются установить, что привело к схождению с рельс.
"Это могло быть результатом механической неисправности или диверсии", — добавил чиновник.
Кроме того, власти опровергли сообщения о том, что железнодорожные пути были затоплены.
Официальные лица сообщили, что спасательные работы были завершены вечером в воскресенье.
Ранее мы рассказывали, в Индии в штате Одиша в результате столкновения двух поездов погибли 233 человека, еще 900 получили травмы и ранения. Власти отметили, что по количеству жертв это крупнейшая железнодорожная авария за последние более 10 лет.
Напомним, в Соединенных Штатах сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, перевозивший опасные материалы. Причиной аварии, вероятно, стал "смыв колеи".