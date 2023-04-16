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У США зійшов із рейок потяг з небезпечними матеріалами: що відомо

16 квітня 2023 04:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У США зійшов із рейок потяг з небезпечними матеріалами: що відомо
Потяг зійшов з рейок у США. Ілюстративне фото: АР
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Сполучених Штатах зійшов з рейок і загорівся вантажний потяг, який перевозив небезпечні матеріали. Причина випадку, ймовірно, сталася через "змив колії".

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

У штаті Мен три локомотиви та шість залізничних вагонів зійшли з рейок у лісистій місцевості, що призвело до невеликої лісової пожежі.

Зазначається, що потяг віз пиломатеріали та електропроводку.

"Додаткові залізничні вагони, які перевозили небезпечні матеріали, не зійшли з рейок, ці небезпечні матеріали "не піддаються ризику" витоку та займання", — йдеться у повідомленні Департаменту лісів штату Мен.

Ймовірно, через накопичення талого льоду та сміття стався "змив колії" і це стало причиною того, що потяг зійшов з рейок. 

Нагадаємо, що Президент США Джо Байден обіцяє швидко розібратися, чому рядовий ВПС Джек Тейшейра мав доступ до такого масиву секретних документів.

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