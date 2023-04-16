В США сошел с рельсов поезд с опасными материалами: что известно

Поезд сошел с рельсов в США. Иллюстративное фото: Twitter

В Соединенных Штатах сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, перевозивший опасные материалы. Причина случая, вероятно, произошла из-за "смывания пути".

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно

В штате Мэн три локомотива и шесть железнодорожных вагонов сошли с рельсов в лесистой местности, что привело к небольшому лесному пожару.

Отмечается, что поезд вез пиломатериалы и электропроводку.

"Дополнительные железнодорожные вагоны, перевозившие опасные материалы, не сошли с рельсов, эти опасные материалы "не подвергаются риску" утечки и возгорания", — говорится в сообщении Департамента лесов штата Мэн.

Вероятно, из-за накопления талого льда и мусора произошел "смыв колеи" и это стало причиной того, что поезд сошел с рельсов.

Напомним, что Президент США Джо Байден обещает быстро разобраться, почему рядовой ВВС Джек Тейшейра имел доступ к такому массиву секретных документов.