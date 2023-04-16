Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Катастрофы arrow В США сошел с рельсов поезд с опасными материалами: что известно arrow

В США сошел с рельсов поезд с опасными материалами: что известно

16 апреля 2023 04:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В США сошел с рельсов поезд с опасными материалами: что известно
Поезд сошел с рельсов в США. Иллюстративное фото: Twitter
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Соединенных Штатах сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, перевозивший опасные материалы. Причина случая, вероятно, произошла из-за "смывания пути".

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Что известно

В штате Мэн три локомотива и шесть железнодорожных вагонов сошли с рельсов в лесистой местности, что привело к небольшому лесному пожару.

Отмечается, что поезд вез пиломатериалы и электропроводку.

"Дополнительные железнодорожные вагоны, перевозившие опасные материалы, не сошли с рельсов, эти опасные материалы "не подвергаются риску" утечки и возгорания", — говорится в сообщении Департамента лесов штата Мэн.

Вероятно, из-за накопления талого льда и мусора произошел "смыв колеи" и это стало причиной того, что поезд сошел с рельсов.

Напомним, что Президент США Джо Байден обещает быстро разобраться, почему рядовой ВВС Джек Тейшейра имел доступ к такому массиву секретных документов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB