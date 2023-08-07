У Пакистані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих

Рятувальники та військові поряд з потягом. Фото: BBC

Щонайменше 30 людей загинули і 100 зазнали поранень внаслідок сходження потяга з рейок на півдні Пакистану. Вісім вагонів Hazara Express перекинулися біля залізничної станції Сахара в Навабшах, що приблизно за 275 км від міста Карачі.

Про це повідомляє BBC з посиланням на речника поліції Пакистану.

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Військові разом із рятувальниками були на місці події та допомагали врятувати пасажирів, які опинилися у вагонах поїзда. Найбільш важко поранених пасажирів транспортували у віддалені, краще обладнані лікарні на військових гелікоптерах.

У головних лікарнях Навабшаха та сусідніх районів Сінда оголошено надзвичайний стан.

Насір Ахмед, один із вцілілих пасажирів, розповів ВВС, що бачив багато жінок і дітей, які лежали на землі.

"Вони кричали і кричали. Я не знав, що робити. Я наповнив руки водою з каналу неподалік і вилив її на обличчя тих, хто був без свідомості, сподіваючись, що вони отямляться", — розповів чоловік.

Місце аварії потяга у Пакистані. Фото: BBC

Влада провадить розслідування обставин катастрофи

Міністр залізниць Пакистану Саад Рафік заявив, що перші розслідування показали, що поїзд рухався на нормальній швидкості, і вони намагаються встановити, що призвело до сходу з рейок.

"Це могло бути результатом механічної несправності або диверсії", — додав чиновник.

Крім того, влада спростувала повідомлення про те, що залізничний шлях було затоплено.

Офіційні особи повідомили, що рятувальні роботи були завершені ввечері в неділю.

Раніше ми розповідали, що в Індії у штаті Одіша в результаті зіткнення двох потягів загинуло 233 людини, ще 900 отримали травми і поранення. Влада зазначила, що за кількістю жертв це найбільша залізнична аварія за останні більш ніж 10 років.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах зійшов з рейок і загорівся вантажний потяг, який перевозив небезпечні матеріали. Причиною аварії, ймовірно, став "змив колії".